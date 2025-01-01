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北檢再度抗告成功！柯文哲交保遭撤銷…白陣營批：對柯政治追殺到何時

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲7千萬交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲7千萬交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地方法院裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元，北檢不服提抗告。台灣高等法院今撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，民眾黨新北黨部主委陳世軒質疑，北檢要對柯政治追殺到何時？

北檢偵辦京華城及政治獻金案，起訴並移審在押柯文哲等人。北院原裁定柯文哲3000萬元交保，並諭知柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人。

北檢不服北院裁定，提出抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁；北院再裁定柯文哲以7000萬元交保，並施以電子監控。

不過北檢仍不服，二度抗告。台灣高等法院今撤銷原裁定，發回北院更裁。

「要對柯文哲政治追殺到什麼地步？」陳世軒認為，北院上一次裁定柯交保，不只提高保金至七千萬、裝電子腳鐐，柯也信守開庭時所說，已於今日辭去黨主席一職，消除北檢對於柯「實質影響力」的疑慮。

陳世軒說，反觀北檢，過去四個月，不僅頻頻透過媒體放話，直到起訴那天，看到北檢起訴書，不只證據薄弱、更充滿各種臆測、甚至把各新聞報導當證據，令人好奇北檢握有多少證據，才會靠看新聞辦案，聯手媒體帶輿論風向。

陳世軒說，這兩次去聽庭，只見北檢一直無法拿出任何實質證據，如今一再抗告，證明北檢一心只想羈押柯主席，試問，北檢居心何在？若拿不出新證據，就此罷手，別再浪費社會資源。

至於柯文哲請辭黨主席，陳說，民眾黨因為柯文哲而開始，就算柯文哲辭掉主席一職，也會跟民眾黨同在，相信支持者都能理解柯的苦心與用意，也會跟著柯及民眾黨挺過這難關。

如今由民眾黨立委黃國昌接下代理主席，「相信黃國昌能將民眾黨重整再出發。」陳世軒說，身為新北市黨部主委，此時此刻自己也會盡全力協助黨內發展，穩定黨內力量，民眾黨沒時間內部分化、唯有團結對外，才能不負柯主席所託、支持者的期待。

京華城 柯文哲 民眾黨 陳世軒

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