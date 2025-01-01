北院再度抗告成功 高院撤銷柯文哲7000萬交保裁定…民眾黨駁證據薄弱

台北地方法院審理京華城容積弊案，台灣高等法院今天再度發回更裁，台灣民眾黨表示，前主席柯文哲已經提高具保金至7000萬元，而且正式請辭民眾黨主席，履行先前對法官所為之承諾，「不應以單方面之臆測，而作為撤銷發回之理由。」

台北地方法院審理京華城案，先前裁定台北市前市長柯文哲7000萬元交保，台北地檢署不服提出抗告，台灣高等法院今天撤銷原裁定發回更裁。

民眾黨晚間透過聲明回應，對於此一結果深表痛心與不解，台北地檢署起訴的基礎證據薄弱，依照前一回高等法院撤銷發回的理由，柯文哲已經遭到提高具保金，達到史無前例的7000萬元，並且執行科技設備監控，到底有什麼再被羈押的理由。

民眾黨指出，台北地檢署在抗告理由不斷強調，本案被告及證人「相互勾串之高度可能」，然而柯文哲前兩次交保至今，不僅完全配合裁定意旨，為了避免繼續遭受誤會，可能有長官部屬等關係進行勾串，已經在今天下午正式請辭民眾黨主席，履行先前在公開法庭所為之承諾。

民眾黨表示，沒有任何具體事實證明柯文哲在交保後，還有任何勾串的行為與企圖，不應該以單方面的臆測，而作為撤銷發回之理由。

民眾黨也說，在既往的司法實務當中，被告已遭起訴移審法院後，「實難見檢察官無視地院負責本案訴訟承審法庭之意見，一再抗告並悍然堅持繼續羈押」，民眾黨將全力支持柯文哲捍衛清白與程序正義，也將在法院開庭審理時，依照規定前往旁聽。

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