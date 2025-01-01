柯文哲二度交保被撤銷 高院發回理由曝…北院估最快2日晚上開羈押庭

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地院裁定羈押中的5人交保。北檢針對柯、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗交保抗告，台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加保金並配戴科技設備監控、禁接觸同案被告與證人。檢方昨天又抗告，高院認為勾串空間大，今發回更裁。

台北地院表示，已獲悉高院發回裁定的決定，因為尚未收受卷宗，明天將聯繫庭期等相關事宜，預計最快明天晚上開羈押庭。

高院撤銷發回的理由中，列舉了7項疑點，包括柯文哲2024年5月26日以LINE傳送訊息給彭振聲；沈慶京掌控的威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯文哲於同年5月1、8日互傳訊息；柯文哲與沈慶京在案發後於陶朱隱園、威京集團總部密集碰面。

另沈慶京於同年6月23、30日、8月14日分別與應曉薇、陳俊源、吳順民相互通聯；應曉薇於偵查期間刪除與沈慶京及其他同案被告、證人的通話紀錄；柯文哲於同年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗同年8月11日以LINE指示胞妹李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，都被認為是在勾串、滅證。

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