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民眾黨開啟後柯文哲時代！黃國昌留任黨務主管 明召開第一次晨會

中央社／ 台北1日電
民眾黨主席柯文哲請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席。聯合報資料照，記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席。民眾黨依規半年內舉辦黨主席補選，黨內評估黃國昌當選呼聲高，如何在「後柯文哲時代」適切安排黨務、避免「小草」出走，將是下任黨主席首要考驗。

民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，由柯文哲親自主持會議，他在會中表示，不能讓冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨發展，也不希望整個黨被拖累，因此正式向中央委員會請辭。而中央委員會也推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

柯文哲今天正式請辭後，民眾黨秘書長周榆修也率黨務主管請辭。不過黃國昌旋即以代理黨主席身分留任全體黨務主管，並表示明天上午將召開第一次晨會，進行工作會議。

根據民眾黨章，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

另根據民眾黨黨職人員選舉辦法，黨員入黨連續滿4個月以上，年滿18歲以上，始具選舉權；黨員入黨連續滿1年以上，為中華民國國民身分，年滿20歲以上，過去、現在具中央委員資格者，始具黨主席被選舉權。而黨主席候選人須獲得300名黨員連署，達成門檻後才會進入投票階段。

柯文哲被羈押期間，外界近來頻點名黃國昌、中央委員林富男可能擔任黨主席，而前立委蔡壁如也一度傳出可能參選下屆黨主席。不過林富男今天表示他不會擔任代理黨主席或競選黨主席，而蔡壁如也表達，黃國昌是合適人選，她舉雙手贊成，也澄清沒有要爭取黨主席。

民眾黨人士表示，雖然黃國昌今天在中央委員會僅表達願意接下代理黨主席，還沒談到補選登記，但黨內評估黃國昌確實是適合人選，未來補選程序準備就緒後，黃國昌預料將登記參選，屆時當選機率高。

雖然柯文哲希望能在2月1日左右舉辦黨主席補選，以便新任黨主席能帶領新任中央委員會，不過民眾黨人士坦言，辦理黨主席選舉還有登記、連署、公告等流程，實務上可能沒辦法這麼快，但會盡力辦好補選。

黃國昌晚間透過臉書向「永遠的阿北」致敬。他說，縱然柯文哲遭受無情的政治追殺，心心念念的依舊是黨和第三勢力的未來發展，柯文哲不會被擊倒，台灣民眾黨也不會屈服，第三勢力更不會因此消亡。

黃國昌表示，這段艱難的時間裡，謝謝每一位台灣人的陪伴，未來要一起繼續向前行，對抗新黨國威權的專制，捍衛台灣真正的民主自由。

京華城 柯文哲

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