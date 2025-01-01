柯文哲請辭黨主席…代理黨魁黃國昌發聲了！向「永遠的阿北」致敬

民眾黨主席柯文哲今天宣布請辭黨魁，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，他要向永遠的阿北致敬，柯文哲沒有拋下民眾黨，縱然遭受無情的政治追殺，依舊關心第三勢力的發展，「柯文哲不會被擊倒，台灣民眾黨也不會屈服，第三勢力更不會因此消亡。」

民眾黨下午舉行擴大中央委員會，會議由柯文哲主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管。柯文哲在會中宣布請辭黨主席，與會中央委員隨後推舉黃國昌擔任代理主席。

黃國昌稍早在臉書發文表示，「向永遠的阿北致敬」，大家都非常不捨，但是也都很清楚，柯文哲沒有拋下民眾黨，「柯文哲還是大家的柯文哲，更是永遠的阿北」，縱然遭受無情的政治追殺，依舊心心念念民眾黨和第三勢力的發展，更是為了大家共同的未來，想要讓台灣變得更好。

黃國昌強調，柯文哲不會被擊倒，民眾黨也不會屈服，第三勢力更不會因此消亡，這段艱難的時間當中，感謝每一位台灣人的陪伴，未來仍然要一起繼續向前行，對抗新黨國威權的專制，捍衛台灣真正的民主自由。

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