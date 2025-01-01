卸下黨主席職位後現身 柯文哲傍晚返家不回應相關議題

柯文哲陷京華城案遭北檢起訴求刑28年半，台北地院後裁定以7000萬交保。民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，由柯文哲主持並在會中請辭黨主席，隨後中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

中央委員會議經過近一個小時的討論後，最後民眾黨決定讓柯文哲卸下黨主席，並由中央委員推選黃國昌做為代理主席，打理民眾黨黨內事務。柯文哲於傍晚時返回住所，對媒體提問相關問題沒有回應。

柯文哲卸下民眾黨主席一職，傍晚時返回住所。記者林澔一/攝影

商品推薦