北檢再抗告！柯文哲7千萬、戴電子腳環交保 高院預計今晚9點前裁定
台北地檢署上周四依貪汙等罪嫌起訴柯文哲等11人，將柯等5名在押被告移審法院、建請繼續羈押；台北地院裁定交保，北檢針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗等4人交保裁定提抗告。台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加金額交保、戴電子腳環監控，但檢方又抗告，高院預計今天晚間9點前裁定。
北院2024年12月29日重開羈押庭後，裁定柯文哲7千萬元（加保4千萬元）、沈慶京1億元（加保6千萬）、應曉薇3千萬（加保1500萬）、李文宗2千萬（加保1千萬）元交保，柯文哲同時刷新政治人物交保金最高紀錄。
北檢指綽號「橘子」的許芷瑜是負責處理柯文哲私密行程、保管財務及收受金錢的要角，並掌握3筆金流。其中，柯文哲於2022年10月24日在市長辦公室踩飛輪見「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章，邱將300萬元放在市長辦公室地上，柯將錢交給許女處理。
李文宗的范姓秘書也證稱，許芷瑜親自將欲存入眾望基金會的150萬元交給她。另外，柯去年3月間拜會悟覺妙天禪師，帶走妙天交付裝有1千萬元現金的皮箱，柯交給許女保管，再指示許女逐筆交付李文宗、木可公關負責人李文娟處理新故鄉協會事務。
北檢指出，柯涉收下鉅額款項後，多直接交給許女保管、運用，許女角色舉足輕重，檢方已對許女發布通緝至2062年、註銷護照並請求他國「司法互助」協助遣返，為防柯與許女串證，有羈押柯的必要。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言