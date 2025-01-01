北檢再抗告！柯文哲7千萬、戴電子腳環交保 高院預計今晚9點前裁定

台北地檢署上周四依貪汙等罪嫌起訴柯文哲等11人，將柯等5名在押被告移審法院、建請繼續羈押；台北地院裁定交保，北檢針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗等4人交保裁定提抗告。台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加金額交保、戴電子腳環監控，但檢方又抗告，高院預計今天晚間9點前裁定。

北院2024年12月29日重開羈押庭後，裁定柯文哲7千萬元（加保4千萬元）、沈慶京1億元（加保6千萬）、應曉薇3千萬（加保1500萬）、李文宗2千萬（加保1千萬）元交保，柯文哲同時刷新政治人物交保金最高紀錄。

北檢指綽號「橘子」的許芷瑜是負責處理柯文哲私密行程、保管財務及收受金錢的要角，並掌握3筆金流。其中，柯文哲於2022年10月24日在市長辦公室踩飛輪見「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章，邱將300萬元放在市長辦公室地上，柯將錢交給許女處理。

李文宗的范姓秘書也證稱，許芷瑜親自將欲存入眾望基金會的150萬元交給她。另外，柯去年3月間拜會悟覺妙天禪師，帶走妙天交付裝有1千萬元現金的皮箱，柯交給許女保管，再指示許女逐筆交付李文宗、木可公關負責人李文娟處理新故鄉協會事務。

北檢指出，柯涉收下鉅額款項後，多直接交給許女保管、運用，許女角色舉足輕重，檢方已對許女發布通緝至2062年、註銷護照並請求他國「司法互助」協助遣返，為防柯與許女串證，有羈押柯的必要。

商品推薦