影／柯文哲請辭黨主席 擴大中央委員會議後搖下車窗揮手致意

民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，確定柯文哲請辭黨主席，並票選黃國昌接任代理黨主席。會議結束後柯文哲離開，路旁有支持者熱烈歡送，柯文哲也搖下車窗向支持者揮手致意。

民眾黨於今天下午3時在中央黨部台玻大樓舉行擴大中央委員會議，由柯文哲主持，討論事項包括請辭黨主席、「代理黨主席」人選等。會議中按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，而扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人，一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，確定柯文哲請辭黨主席，由黃國昌接任代理黨主席，支持者也到場聲援。記者胡經周／攝影 民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，確定柯文哲請辭黨主席，由黃國昌接任代理黨主席，支持者也到場聲援。記者胡經周／攝影 民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管。記者胡經周／攝影

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