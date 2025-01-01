喊辭黨主席後柯尚未出面…白營中央委員會中推舉黃國昌代理 14票通過

民眾黨今天下午舉行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲在會中向中央委員請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

柯文哲表態辭黨主席，民眾黨今天下午3時舉行擴大中央委員會，由柯文哲主持。約過1小時，中央委員江和樹於下午4時出面受訪，轉述會議過程。

江和樹說，雖然中央委員挽留，但柯文哲仍表示辭職。他說，柯文哲雖然離開黨主席職位，但仍是終身的黨員、志工，相信柯文哲的精神永遠留在民眾黨。

江和樹表示，中央委員會也現場推舉立委黃國昌為代理黨主席，他是第一個舉手支持的人，15位中央委員有14人同意，只有黃國昌沒有舉手，代表一致通過由黃國昌任代理黨主席。

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