柯文哲請辭民眾黨主席！黃國昌救火代理黨魁 場外小草喊話請假不請辭

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，檢方二度針對被告提出抗告，民眾黨主席柯文哲今天宣布請辭，民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理黨主席。

民眾黨下午3時舉行擴大中央委員會，會議由柯文哲親自主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管，場外則聚集約20名支持者，紛紛喊話柯文哲請假不請辭。

根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

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