柯文哲穿米色西裝探望柯爸 牽緊柯媽手新竹城隍廟祈福

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回故鄉新竹探望臥病的柯爸柯承發，並和柯媽何瑞英一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西裝外套，氣色與心情明顯好很多，全程也緊緊牽住柯媽的手，面對媒體提問仍無回應。

柯文哲自從交保後，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲今天上午在新竹市代理市長邱臣遠和民眾黨新竹黨部主委李國璋陪同下，一同到醫院探視臥病的柯爸，柯文哲也逐一向大家握手致意，邱臣遠也向柯文哲祝賀新年快樂。

面對媒體問及柯爸狀況，柯文哲不發一語，僅搖搖頭，李國璋也在旁致歉表示「沒有受訪」。李國璋表示，柯爸狀況穩定，沒有更好也沒有更壞，謝謝大家長期關注，柯主席今天保持非常平靜心情來探望柯爸，他和邱臣遠市長打完招呼就離開病房，剩下時間交給家屬們。此外，今天也來很多支持者，大家都很關心，也祝福柯爸平安、順利。

柯文哲探望完柯爸後，攙扶著柯媽步出醫院，媒體問及是否感到委屈？2人皆不發一語。接著柯文哲與柯媽到城隍廟拜拜，柯文哲全程緊緊牽著柯媽的手，有大批支持者也來聲援，並高喊「阿北加油」，柯媽除了感謝大家，也祝大家身體健康、平安。

結束參拜後，柯文哲向柯媽說：「我等等載你回去」，媒體再追問柯爸最近身體狀況，以及柯文哲今天是否很早就出門，柯文哲不發一語，柯媽則代為回答說：「來看他爸啦」。

一路上柯媽都向支持者親切打招呼，並不斷向小草們表示感謝，拜拜完後柯媽則獨自回醫院照顧柯爸，並向記者表示說今天整天都會在醫院照顧柯爸。媒體問及柯媽新的一年有什麼希望？柯媽簡單回答：「沒有」，有記者追問柯爸看到兒子開心嗎？柯媽回：「看到自己孩子當然高興」。

有支持者向柯媽喊話：「你辛苦了，不要胡思亂想，船到橋頭自然直、身體要顧好」，柯媽也堅強地回答：「我沒多想，身體會顧好」。 台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回新竹老家探望臥病的柯爸柯承發，全程也緊緊牽住柯媽的手，面對媒體提問仍無回應。記者黃羿馨／攝影 有大批支持者也來聲援，並高喊「阿北加油」，柯媽除了感謝大家，也祝大家身體健康、平安。記者黃羿馨／攝影

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