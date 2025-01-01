快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

柯文哲穿米色西裝探望柯爸 牽緊柯媽手新竹城隍廟祈福

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回新竹老家探望臥病的柯爸柯承發，並和柯媽何瑞英一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西裝外套，氣色與心情明顯好很多。記者黃羿馨／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回新竹老家探望臥病的柯爸柯承發，並和柯媽何瑞英一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西裝外套，氣色與心情明顯好很多。記者黃羿馨／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回故鄉新竹探望臥病的柯爸柯承發，並和柯媽何瑞英一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西裝外套，氣色與心情明顯好很多，全程也緊緊牽住柯媽的手，面對媒體提問仍無回應。

柯文哲自從交保後，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲今天上午在新竹市代理市長邱臣遠和民眾黨新竹黨部主委李國璋陪同下，一同到醫院探視臥病的柯爸，柯文哲也逐一向大家握手致意，邱臣遠也向柯文哲祝賀新年快樂。

面對媒體問及柯爸狀況，柯文哲不發一語，僅搖搖頭，李國璋也在旁致歉表示「沒有受訪」。李國璋表示，柯爸狀況穩定，沒有更好也沒有更壞，謝謝大家長期關注，柯主席今天保持非常平靜心情來探望柯爸，他和邱臣遠市長打完招呼就離開病房，剩下時間交給家屬們。此外，今天也來很多支持者，大家都很關心，也祝福柯爸平安、順利。

柯文哲探望完柯爸後，攙扶著柯媽步出醫院，媒體問及是否感到委屈？2人皆不發一語。接著柯文哲與柯媽到城隍廟拜拜，柯文哲全程緊緊牽著柯媽的手，有大批支持者也來聲援，並高喊「阿北加油」，柯媽除了感謝大家，也祝大家身體健康、平安。

結束參拜後，柯文哲向柯媽說：「我等等載你回去」，媒體再追問柯爸最近身體狀況，以及柯文哲今天是否很早就出門，柯文哲不發一語，柯媽則代為回答說：「來看他爸啦」。

一路上柯媽都向支持者親切打招呼，並不斷向小草們表示感謝，拜拜完後柯媽則獨自回醫院照顧柯爸，並向記者表示說今天整天都會在醫院照顧柯爸。媒體問及柯媽新的一年有什麼希望？柯媽簡單回答：「沒有」，有記者追問柯爸看到兒子開心嗎？柯媽回：「看到自己孩子當然高興」。

有支持者向柯媽喊話：「你辛苦了，不要胡思亂想，船到橋頭自然直、身體要顧好」，柯媽也堅強地回答：「我沒多想，身體會顧好」。

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回新竹老家探望臥病的柯爸柯承發，全程也緊緊牽住柯媽的手，面對媒體提問仍無回應。記者黃羿馨／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回新竹老家探望臥病的柯爸柯承發，全程也緊緊牽住柯媽的手，面對媒體提問仍無回應。記者黃羿馨／攝影
有大批支持者也來聲援，並高喊「阿北加油」，柯媽除了感謝大家，也祝大家身體健康、平安。記者黃羿馨／攝影
有大批支持者也來聲援，並高喊「阿北加油」，柯媽除了感謝大家，也祝大家身體健康、平安。記者黃羿馨／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲上午前住新竹探視父親 下午將出席民眾黨中央委員會議

合議庭今不裁定！柯文哲案北檢二度抗告 高院庭長謝靜慧審過這2案

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

柯文哲二度交保北檢再提抗告 民眾黨嗆甘淪執政黨鷹犬

相關新聞

柯文哲穿米色西裝探望柯爸 牽緊柯媽手新竹城隍廟祈福

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午返回故鄉新竹探望臥病的柯爸柯承發，並和柯媽何瑞英一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西...

柯文哲上午前住新竹探視父親 下午將出席民眾黨中央委員會議

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，二度提出抗告，民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，討論黨主席柯文哲請辭並推派代理黨主席人選，柯...

新聞眼／一再抗告 檢向誰邀功？

民眾黨主席柯文哲涉貪，檢方起訴移審後二度建議羈押都被法院裁定交保，檢方再度提起抗告。司法看待重量級被告，仍應秉持判決確定...

柯文哲交保 北檢2度抗告 白營批追殺

台北地檢署昨跨年夜對民眾黨主席柯文哲等四人交保裁定二度抗告，指控柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜是重要「小帳房」，非柯口中「愛...

合議庭今不裁定！柯文哲案北檢二度抗告 高院庭長謝靜慧審過這2案

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢...

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，今天晚間二度提出抗告，民眾黨明天舉行擴大中央委員會，預料討論黨主席柯文哲請辭，推派代理黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。