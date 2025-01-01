柯文哲上午前住新竹探視父親 下午將出席民眾黨中央委員會議

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，二度提出抗告，民眾黨今天舉行擴大中央委員會議，討論黨主席柯文哲請辭並推派代理黨主席人選，柯文哲上午離開住家，並未前往總統府前參加升旗典禮，而是前往新竹探視父親，下午將出席民眾黨中央委員會議。

台北地檢署不服被告柯文哲4人再獲交保裁定，二度提起抗告，民眾黨決定在今天下午舉行擴大中央委員會，包括中央應變小組成員、中央委員、中央黨部正副主管等出席，民眾黨主席柯文哲將親自主持，討論主席辭職事宜，並決定代理黨主席人選。 台北地檢署偵辦京華城容積弊案，二度提出抗告，民眾黨今天舉行擴大中央委員會，討論黨主席柯文哲請辭並推派代理黨主席人選，柯文哲（圖）上午離開住家先前往新竹探視父親。記者曾學仁／攝影

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