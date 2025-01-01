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新聞眼／一再抗告 檢向誰邀功？

聯合報／ 本報記者王聖藜

民眾黨主席柯文哲涉貪，檢方起訴移審後二度建議羈押都被法院裁定交保，檢方再度提起抗告。司法看待重量級被告，仍應秉持判決確定前無罪推定原則，法官加桎梏以腳鐐束縛，檢方卻不干休，國家制度要公平落實在每個人身上，柯不能成特例。

去年八月底司法單位「起風」查辦柯文哲，檢察官搜索、約談後即聲押，來回「捉放曹」讓柯押入大牢，柯說不抗告；偵查到中場，檢察官聲請延押柯獲准。

偵查四個月過去，檢方依涉收賄、涉圖利、涉侵占、涉背信起訴柯，移審法院時建請繼續羈押柯失敗，經抗告、銷撤、發回、重開羈押庭，法官仍裁准交保，柯才一交保，檢方就聲明抗告。

柯文哲偵查中身陷囹圄，對羈押處分放棄抗告，讓檢察權恣意發揮偵查，檢察官拿出起訴鉅作，還一再執著藉由「繼續押人」為起訴書的合理性背書，是對舉證品質沒信心？或是怕柯報復以政治力倒打檢方一耙？

刑事訴訟中的羈押制度是為偵查「保全證據」而設計，不是「發監服刑」的一種，案子一經起訴，押不押人的問題就應由法官根據審判程序能否順利來決定。

聲押柯文哲雖是檢察官的權力，但偵查已謝幕，「再押一下」的道理已不夠充分，也超出對正常辦案手段的理解；柯有沒有罪？法官自可依卷證證據力去評斷，檢方一再抗告，讓羈押庭不斷重播一樣的劇情，豈不浪費資源？還是檢方在向誰邀功？

京華城 柯文哲

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