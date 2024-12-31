柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席
台北地檢署偵辦京華城容積弊案，今天晚間二度提出抗告，民眾黨明天舉行擴大中央委員會，預料討論黨主席柯文哲請辭，推派代理黨主席人選。
據了解，民眾黨明天下午3時舉行擴大中央委員會，會議將由柯文哲親自主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪時表示，民眾黨全黨上下一心，「柯文哲是我們的主席，好不容易出來了」，因此現在最重要的工作，就是確保其重獲的自由，不再被賴政府用暗黑手段繼續剝奪，此時此刻對於民眾黨而言，就屬這件事情最為重要，全黨上下都是最堅強的後盾。
根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。
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