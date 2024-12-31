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柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

柯文哲二度交保北檢再提抗告 民眾黨嗆甘淪執政黨鷹犬

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元台幣交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元台幣，並加戴電子腳鐐，柯文哲30日下午搭車離開台北地院時向支持者揮手致意。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元台幣交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元台幣，並加戴電子腳鐐，柯文哲30日下午搭車離開台北地院時向支持者揮手致意。記者余承翰／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，今天二度提出抗告，台灣民眾黨表示，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法迫害民眾黨，甘願淪為執政黨的鷹犬。

台北地方法院審理京華城等案，前天裁定民眾黨主席柯文哲加保4000萬元，合計新台幣7000萬元。不過，台北地檢署認為柯文哲有實質影響力，交保在外恐怕影響被告及證人，今天下午5時30分依法提出抗告。

台灣民眾黨晚間透過文字聲明回應，台北地檢署政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨，究竟要到何時才肯作罷。

民眾黨指出，台北地檢署從9月開始設局，不讓柯文哲請辭黨主席，如今又以「有實質影響力」想要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭。柯文哲已經公開允諾辭去黨主席職務，同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心其與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月，寫出來的起訴書沒有信心。

民眾黨再指，台北地檢署先前在羈押庭冷飯熱炒、重複跳針，卻未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭的裁定理由已經清楚顯示，起訴書沒有提到「橘子」許芷瑜涉案情節，而且應由檢方傳喚橘子到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，然而北檢仍一意孤行，不肯罷休。

民眾黨強調，台北地檢署一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力過去二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，在賴清德總統的主政下，司法淪為政治打手，重創台灣人民對司法的信心。

京華城 柯文哲 民眾黨

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