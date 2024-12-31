合議庭今不裁定！柯文哲案北檢二度抗告 高院庭長謝靜慧審過這2案
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢方抗告成功，北院更裁柯文哲7千萬元交保。台北地檢署今在下班前二度提抗告，指通緝中的許芷瑜非柯文哲口中「愛玩的小朋友」。北院收到抗告書狀後，已於晚間6點多送至台灣高等法院，受命法官為楊志雄。
高院合議庭組成為楊志雄、庭長謝靜慧，陪席法官為吳志強。目前法官閱卷中，因為案卷龐雜，合議庭今日不裁定。
依刑事訴訟法第412條規定，「抗告法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之。」屆時，檢方將不得再抗告。
但第413條前段規定「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷」，也就是若檢方抗告有理，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人將再重回北院開羈押庭，由北院檢視高院發回理由，再次裁定。
刑事訴訟法第413條後段規定「（高院）於有必要時，並自為裁定。」但因審理案件的為北院，實務上高院不可能越俎代庖。
謝靜慧曾任司法院少年及家事廳廳長，過去她在高院審判長時，審理洪仲丘案指軍中不尊重法治，透過司法審判，要改變這種文化觀念，所有的事情都應依照程序處理。她在審理「小燈泡案」時，回應王婉諭，認為即使本案已宣判，對被害人家屬而言，犯罪並未就此終止。如何防免增加被害人家屬心理壓力，妥適提供保護與援助，是立法、行政與司法機關的責任。
已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理遭拔官，他提再審，職務法庭改判罰俸一年，保住法官身分，輿論嘩然。當時的職務法庭法官謝靜慧因認為合議庭組成不合法，宣判後辭職。
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