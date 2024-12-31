快訊

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

聽新聞
0:00 / 0:00

檢方不服柯文哲交保再抗告 北院：卷證已送高等法院

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署今在下班前二度提出抗告。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署今在下班前二度提出抗告。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢方抗告成功法院更裁柯文哲7千萬元交保，台北地檢署今在下班前二度提出抗告，台北地院表示，已將抗告卷證送交台灣高等法院。

北檢26日起訴柯文哲等11人，北院羈押庭27日凌晨3時許裁定，柯文哲3千萬元、沈慶京4千萬元、應曉薇1千5百萬元、李文宗1千萬元、彭振聲5百萬元交保，5人親友團順利籌錢重金辦保後回家；北檢27日晚上9時許首度提出抗告，對否認犯罪的柯、沈、應、李等4人抗告，台灣高等法院裁定發回更裁。

北院重新開庭後29日更裁，檢方二度聲押4人再度挫敗，合議庭加重4人保金，另加電子腳環、居家讀取器、每日自拍回傳等科技監控措施。柯文哲自3千萬元，加保至7千萬元；沈慶京自4千萬元加保至1億元；應曉薇自1千5百萬元加保至3千萬元；李文宗自1千萬元加保至2千萬元。

本月30日柯文哲等4人的親友團順利籌出鉅額交保金辦保，配戴電子腳鐐回家。北檢當日下午5時許表示，「本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告。31日跨年夜下午5時許，北檢二度提抗告。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

北檢駁逼柯文哲請辭 黃國昌：內行人講外行話

【重磅快評】宋七力類比柯文哲 謝長廷是本尊或分身？

柯文哲秘書「橘子」許芷瑜疑用黑莓卡躲避行蹤 北檢通緝至2062年

被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如怒嗆媒體混淆報導不排除提告

相關新聞

合議庭今不裁定！柯文哲案北檢二度抗告 高院庭長謝靜慧審過這2案

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢...

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，今天晚間二度提出抗告，民眾黨明天舉行擴大中央委員會，預料討論黨主席柯文哲請辭，推派代理黨主...

檢方不服柯文哲交保再抗告 北院：卷證已送高等法院

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢...

跨年夜北檢二度提抗告：「橘子」非柯文哲口中「愛玩的小朋友 」

今晚是跨年夜，台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁...

柯文哲二度交保北檢再提抗告 民眾黨嗆甘淪執政黨鷹犬

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，今天二度提出抗告，台灣民眾黨表示，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法迫害民眾黨，甘願淪為執政黨...

北檢駁逼柯文哲請辭 黃國昌：內行人講外行話

北檢昨天駁斥逼迫民眾黨主席柯文哲請辭黨主席的說法。民眾黨立委黃國昌今天指出，北檢先前傳喚80幾名民眾黨公職就是在布局，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。