檢方不服柯文哲交保再抗告 北院：卷證已送高等法院

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢方抗告成功法院更裁柯文哲7千萬元交保，台北地檢署今在下班前二度提出抗告，台北地院表示，已將抗告卷證送交台灣高等法院。

北檢26日起訴柯文哲等11人，北院羈押庭27日凌晨3時許裁定，柯文哲3千萬元、沈慶京4千萬元、應曉薇1千5百萬元、李文宗1千萬元、彭振聲5百萬元交保，5人親友團順利籌錢重金辦保後回家；北檢27日晚上9時許首度提出抗告，對否認犯罪的柯、沈、應、李等4人抗告，台灣高等法院裁定發回更裁。

北院重新開庭後29日更裁，檢方二度聲押4人再度挫敗，合議庭加重4人保金，另加電子腳環、居家讀取器、每日自拍回傳等科技監控措施。柯文哲自3千萬元，加保至7千萬元；沈慶京自4千萬元加保至1億元；應曉薇自1千5百萬元加保至3千萬元；李文宗自1千萬元加保至2千萬元。

本月30日柯文哲等4人的親友團順利籌出鉅額交保金辦保，配戴電子腳鐐回家。北檢當日下午5時許表示，「本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告。31日跨年夜下午5時許，北檢二度提抗告。

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