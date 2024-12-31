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北檢駁逼柯文哲請辭 黃國昌：內行人講外行話

中央社／ 台北31日電
民眾黨立委黃國昌。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
民眾黨立委黃國昌。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

北檢昨天駁斥逼迫民眾黨主席柯文哲請辭黨主席的說法。民眾黨立委黃國昌今天指出，北檢先前傳喚80幾名民眾黨公職就是在布局，現在是內行人講外行話，丟光檢察官的臉，並痛批檢方伸手干預政黨活動。

民眾黨主席柯文哲二度交保，但檢方持續抗告，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊都質疑此舉逼柯文哲請辭黨主席。但北檢昨天透過聲明指出，媒體報導某政黨人士批「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「布下不辭職就羈押的局」，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽，是柯文哲主動提出辭黨主席，檢察官未表達任何意見。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待北檢昨天發聲明指是柯文哲主動辭黨主席，並批評「某政黨人士」嚴重扭曲事實應予澄清，不要帶風向斷章取義。

黃國昌表示，北檢就是在布一個很大的局，之前先傳喚80幾名民眾黨公職及黨工，就已經莫名其妙，後來檢察官在羈押庭時則稱柯文哲若仍是黨主席，與黨工有公務往來，怎麼知道是談公務還是串證。

黃國昌痛批，他當時坐在法庭旁聽，聽得怒火中燒，何時台灣的民主政治給予檢察官這種權勢，直接把手伸入干預政黨活動，請北檢不要內行人講外行話，把檢察官的臉都丟光，根本是傷害司法信譽。他也強調，北檢用這種手段，民眾黨不僅不會屈服，還會更團結。

黃國昌指出，北檢檢察長王俊力當初在偵辦前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄案時，有金流、人證、物證，不是只有Excel表，結果卻簽結；反觀現在面對柯文哲案件，沒人證沒物證更沒有金流，只有一張Excel表 ，但王俊力高升後，根本不羈押柯文哲不罷休。黃國昌也點名，王俊力、檢察總長邢泰釗等人難道不覺得自己丟臉嗎。

民眾黨立委黃珊珊也指出，北檢不斷強調，位高權重人士只能以繼續羈押的方式，才能避免串證，難道是在擔心證據不夠嗎，並呼籲北檢別再繼續當政治打手。

此外，有關老人福利法修法，衛生福利部次長林靜儀指出，不論採用排富標準為何，健保面臨破產。媒體也詢問如何看待。

黃國昌表示，銀髮族如果在綜合所得稅沒有達到申報的標準，也就是沒有收入的前提下，民眾黨團認為健保費由中央政府支付是合情、合理且合法；黨團試算一年預算約新台幣100億元，若林靜儀持續恐嚇民眾說健保會倒、要漲健保費，既然這麼無能就乾脆自己辭職下台。

京華城 柯文哲 黃國昌

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