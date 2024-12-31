【重磅快評】宋七力類比柯文哲 謝長廷是本尊或分身？

民眾黨主席柯文哲遭北檢求處重刑，總統府資政謝長廷接二連三逆風發文，不僅重話抨擊檢調「證據薄弱」、「輿論審判」，引發綠營反彈；他還舉宋七力事件為例聲援柯文哲，感覺又像偷臭柯文哲。謝長廷擅長觀風向，相關發言暗藏玄機，令人分不清是本尊或分身？

謝長廷3天前在臉書貼文，就法律犯罪要件而言，柯案收賄的證據確實薄弱了一點，製造輿論審判變成法庭鬥爭的重要一環，司法公信力低落，也是社會亂源之一。謝長廷貼文劍指今上，讓民進黨御林軍直呼「大逆不道」；民進黨大老林濁水則引用謝長廷評論表示，「當年號稱民進黨最聰明的人都這樣講，可見柯儘管劣跡斑斑、儘管入獄，柯文哲在政壇縱橫捭闔的時代顯然還沒有結束」。

謝長廷昨天再補文表示，類似謾罵對他並不陌生，為了維護基本人權，他曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護，例如美麗島事件起訴書的證據被一一推翻、宋七力和幹部最後通通無罪、陳進興太太張素貞案的殺人證據也不成立。謝還說，他沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書證據薄弱，批評他的人應該證明，「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯，而非謾罵說他替「壞人」開脫，這是莫須有的抹黑。

謝長廷以創黨元老、法界前輩的身分指點司法，不免令人解讀，「打的是北檢、救的是阿北」，逆風搏聲量，雖然綠營不滿，卻提高民眾黨對謝長廷的好感度，一向打綠不手軟的民眾黨立法院黨團總召黃國昌就說，他相信謝長廷是仗義執言，完全本於法律人的精神跟風骨。

為了安撫綠營的仇恨值，謝長廷昨特別引用宋七力、陳進興妻子為例來類比柯案。就算柯文哲不是罪大惡極，但社會對宋七力、陳進興的認知早有定論，不是蠢蛋、就是壞蛋；對於謝長廷的律師性格邏輯詭辯，柯文哲必定如人飲水、冷暖自知。

對於謝長廷說真話被綠營出征，身為謝系的民進黨前立委謝欣霓感嘆，「揭開國王新衣的孩子，早已不被喜悅」。但總統府資政已是黨國大老，不是懵懂無知的小屁孩，謝長廷何必甘冒大不韙，既得罪檢調、又逆風層峰，若非有所圖，何必有所忍。

民進黨議論大法官人選時，謝系幕僚林耀文曾推薦謝長廷是合適人選，謝長廷當時曾意有所指說，「不要推薦我，但不表示我沒資格」。立法院日前封殺7位大法官候選人，賴清德總統手中還有幾張好牌，既有綠營輩分，又能獲得在野支持？

「流體太極」是謝長廷的拿手絕活，借力使力、氣隨體轉，外界以為看透謝長廷，其實可能只是他的分身；謝長廷接連發文，暗藏綿裡針，項莊舞劍，劍指何方？

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