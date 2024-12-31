柯文哲秘書「橘子」許芷瑜疑用黑莓卡躲避行蹤 北檢通緝至2062年

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪汙案，懷疑柯的隨行秘書、同案被告「橘子」許芷瑜是「小帳房」，且受柯文哲指示出國，逃亡海外拘提無著通緝至2062年。據悉，許芷瑜在海外疑使用詐騙集團常用的工具「黑莓卡」，躲避行蹤，另檢方難以追緝。

據悉，許芷瑜逃亡海外期間疑使用詐騙集團愛用的「黑莓卡」，也就是國際漫遊sim卡，是免實名制登記的預付卡，IP位置在海外且可隱藏位置，檢方查辦案件追蹤不易，可用來製造斷點躲避定位。

檢方偵辦柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，12月26日偵結起訴，專案小組認為柯文哲涉嫌收賄後，將錢交由許芷瑜保管，懷疑隨行秘書許芷瑜角色為管理柯文哲內帳的「小帳房」調度財務，更是穿針引線核心幕僚，涉協助柯文哲聯繫威京集團主席沈慶京，安排柯去「陶朱隱園」頂樓與沈會面，又涉協助保管金主捐贈的政治獻金。

專案小組從柯文哲辦公處所搜獲其撕碎的便保紙，上載，「晶華→orange出國」等文字，許芷瑜2024年8月27日回國，涉受柯文哲指示，於同年月29日上午4時10分訂購機，29日旋搭機赴日本。

檢方在法院羈押庭時爆料，許芷瑜曾幫柯申辦手機，讓柯在通訊軟體以化名「羅廷暐」，在2024年8月15日與律師鄭深元聯絡，鄭當時不解「羅廷暐」是何許人也，一度反問「請問閣下是…」。

檢方指出，檢察官已透過許芷瑜友人聯繫其返國未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭，且拘提無著，今年10月25日對逃亡境外的許芷瑜發布通緝，許芷瑜已逃亡澳洲，其通緝時效從事發時2022年起算，追訴權為30年，計3分之1停止時間共40年，許芷瑜遭通緝至2062年。

檢方日前已向外國請求「司法互助」協助遣返，相關偵查作為持續進行，另也函請外交部領事事務局廢止註銷許芷瑜護照，也函請調查局、移民署、刑事局協助，期能透過駐外館處的法務、移民及警務秘書等與駐地執法機關合作，循行政遣返模式，盡速遣送許芷瑜回國偵辦。

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