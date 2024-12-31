民眾黨桃園遊行改感恩野餐會 黨部證實：為北檢而改

民眾黨主席柯文哲深陷貪汙官司，雖二度交保，但台北地檢署持續抗告。民眾黨桃園市黨部原定明年1月4日號召民眾上街頭聲援柯，抗議司法黑箱，今天中午突然宣布改在同安親子公園辦感恩野餐會，黨部主委林秋霖直言「調整是避免落人口實」。

柯文哲因被控貪汙羈押113天，各地「小草」聲援，民眾黨桃園市黨部在起訴移審前也規畫1月4日上街頭，訴求「陽光灑進司法、打破黑箱作業」與「還給人民應有的公平與尊嚴」，號召民眾揭露執政黨無能腐敗，為台灣民主與法治奮戰，但黨部今天12時臉書宣布改辦「小草感恩野餐會」，主打「回顧一路走來的點滴」與「分享未來夢想」。

民眾黨桃園市黨部表示，「小草感恩野餐會」4日下午1時到下午4時30分在同安親子公園舉行，現場備有簡單點心與飲料，也有輕音樂與才藝表演，由於活動臨時，民眾可直接前往，但請自備野餐墊。

林秋霖不諱言調整活動調性是怕被亂扣帽子，防落人口實。他表示，柯文哲獲交保，北檢抗告理由提及柯有「實質影響力」，可能串證，為避免黨部自發性辦的活動被檢方「擴大解釋」，所以臨時調整方向。由於場地已經申請，部分支持者也做好準備，所以改辦野餐會，畢竟「前一段時間太緊繃了」，希望能在音樂聲中傾聽大家對政府的意見，交流未來願景。

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