被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如怒嗆媒體混淆報導不排除提告

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，有媒體報導檢方在工作簿檔案中發現Excel檔，作者署名「WEN」，柯文哲否認檔案是出自他手，但民眾黨前立委蔡壁如證實柯的編輯檔案署名正是「WEN」，蔡壁如今天怒嗆媒體混淆報導內容，如果不改正，她不排除提告。

蔡壁如今天表示，她當證人時，檢察官曾提出20年前她和柯文哲往來的信件，其中一封2005年的信件，蔡壁如回應檢察官，沒看到柯文哲署名，不知是否他所寫信件，還有柯文哲和她討論台大醫師問題，柯文哲信中提到「我們辛苦一點」，幫忙解決問題，蔡壁如說她回「我知道了」。

蔡壁如說，有檢察官問她英文名字怎麼拼，也問柯文哲的英文名字怎麼拼，她回應在台大醫院時柯習慣的簽名是「ko」，檢察官問，會不會換電腦後就變成「WEN」，蔡壁如回應不知道。

蔡壁如說，今天有媒體竟報導，她證實柯文哲的簽名「ko」，也證實「WEN」也是柯文哲署名，她 說這是不實內容，要求改正。

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