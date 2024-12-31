謝長廷評柯文哲案被罵 謝欣霓嘆揭國王新衣已不被喜悅

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，總統府資政謝長廷認為收賄證據薄弱，引發綠營支持者反彈，謝昨再貼文反擊。謝系前立委謝欣霓今說，民進黨過去大鳴大放，黨內民主辯論即便意見不同，也都是要讓黨能夠更確定自己的立場繼續前行！

謝欣霓說，擁有資源的人才能說話，並代表一切。「揭開國王新衣的孩子，早已不被喜悅..」，她也嘆，任何一個政治團體如果沒有無私的提醒者，那必將衰敗⋯。

謝欣霓今天在臉書說，她剛看了資深記者李濠仲的臉書，讓她有很多感觸。

謝欣霓嘆，不過後來這樣的精神，也隨著政權版圖的擴大越來越不一樣了！

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