蔡壁如指黨務兼黨團是難題 黃國昌：柯文哲就是黨主席

前台中市府顧問蔡壁如今天提及民眾黨主席柯文哲期待立法院黨團總召黃國昌幫忙，她予以肯定，但她認為黃若要接黨務又要帶領立法院黨團，將是難題。黃國昌回應，柯文哲就是黨主席，柯文哲好不容易出來重獲自由，全黨上下都是最堅強後盾。

蔡壁如今天接受訪問，被問到如果黃國昌接任黨主席相關議題，她表示，把低迷的民眾黨拉起來，相對也可以救柯文哲，而黃國昌是立法院戰力最強的戰神，但如何能分身在立法院有戰力，又處理好黨務，如果能力和體力都很好，也沒甚麼不可以。

蔡壁如重申，團結但要分工，只要有人願意出來承擔，她都非常支持。

民眾黨團今天舉行記者會，並於會後接受媒體訪問，黃國昌被問到民眾黨主席議題時，做上述表示。

媒體詢問，柯文哲在法庭上說要請辭黨主席，還要黃國昌幫忙，民眾黨緊急應變小組是否開會討論如何因應。黃國昌回應，黨務事情由秘書長周榆修統一發言。

媒體詢問，北檢準備再提出抗告，民眾黨如何因應。黃國昌表示，針對北檢的濫行抗告，期待高等法院法官能看清楚，做出公正裁決。

談及起初由黃國昌太太高翔擔任具保人，黃國昌表示，他在25日就開始調度錢，但那時完全不知道交保金額，直到26日清晨裁定交保時，法官都還沒說清楚柯文哲能否與太太陳佩琪接觸，為確保不影響柯文哲交保，因此當時選擇最沒有爭議的方法。

此外，針對柯文哲涉京華城案、政治獻金案等案遭北檢起訴，並被求刑28年6個月。律師出身的總統府資政謝長廷透過臉書指出，起訴書中的收賄證據確實薄弱了一點。謝長廷昨天更進一步表示，他的貼文聽說被罵翻，但其實他沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書證據薄弱。

黃國昌表示，謝長廷是京都大學法學碩士畢業，又曾當過律師，都看不下去出來仗義直言，但外界馬上潑糞稱謝長廷在爭取司法院長，這種政治揣測大可不必，也對謝長廷不公平。

黃國昌表示，他相信謝長廷是仗義直言，本於法律人的基本精神與風骨，才講出這番話，跟民進黨側翼放在同一個水平相比，側翼根本看不到謝長廷的車尾燈。

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