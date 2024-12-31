傳魚果市場招標曾密會沈慶京 簡舒培爆柯文哲質詢暴怒：心虛？
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲任內招標發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，採「減項發包」遭質疑圖利特定廠商，周刊今爆料，柯在魚果改建案第一次招標當天晚上曾與威京集團主席沈慶京會面，民進黨議員簡舒培批評瓜田李下，更直言曾質詢該議題，問到敏感問題柯就暴怒，質疑柯沈密會早已談好版本。
簡舒培指出，2018年當時曾針對魚果市場改建質詢柯文哲，知不知道時任北農總經理吳音寧提出將樓層加高讓產地蔬果可以直接進到冷鏈系統維持鮮度的方案，柯卻「見笑轉生氣」先稱吳懂什麼，當她講到「樓層較少，預算較少」，卻遭柯反嗆，「難道你在指我貪汙嗎」，現在看來就是心虛表現。
簡舒培批評，柯文哲在招標當日晚上去見沈慶京，完全是「瓜田李下」行為，更從來未見一個市長有那麼綿密政商關係，而當天柯文哲、沈慶京到底談了什麼，減項發包是不是就是談出來的劇本「先射箭再畫靶」，讓魚果改建案兩次流標，再用減項發包讓中工得標，再用變更合約方式直接把這公共工程做起來。
簡舒培說，魚果市場與京華城案當中所涉及的人有高度重疊，過程中有沒有涉及不法她認為有很大疑慮，目前審查預算中也有該筆預算，呼籲市長蔣萬安要跟台北市民講清楚，柯過去核定減項發包工程是不是台北市民所需要，如果非必要，柯所開的支票，蔣還要買單嗎？
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言