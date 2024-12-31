傳魚果市場招標曾密會沈慶京 簡舒培爆柯文哲質詢暴怒：心虛？

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲任內招標發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，採「減項發包」遭質疑圖利特定廠商，周刊今爆料，柯在魚果改建案第一次招標當天晚上曾與威京集團主席沈慶京會面，民進黨議員簡舒培批評瓜田李下，更直言曾質詢該議題，問到敏感問題柯就暴怒，質疑柯沈密會早已談好版本。

簡舒培指出，2018年當時曾針對魚果市場改建質詢柯文哲，知不知道時任北農總經理吳音寧提出將樓層加高讓產地蔬果可以直接進到冷鏈系統維持鮮度的方案，柯卻「見笑轉生氣」先稱吳懂什麼，當她講到「樓層較少，預算較少」，卻遭柯反嗆，「難道你在指我貪汙嗎」，現在看來就是心虛表現。

簡舒培批評，柯文哲在招標當日晚上去見沈慶京，完全是「瓜田李下」行為，更從來未見一個市長有那麼綿密政商關係，而當天柯文哲、沈慶京到底談了什麼，減項發包是不是就是談出來的劇本「先射箭再畫靶」，讓魚果改建案兩次流標，再用減項發包讓中工得標，再用變更合約方式直接把這公共工程做起來。

簡舒培說，魚果市場與京華城案當中所涉及的人有高度重疊，過程中有沒有涉及不法她認為有很大疑慮，目前審查預算中也有該筆預算，呼籲市長蔣萬安要跟台北市民講清楚，柯過去核定減項發包工程是不是台北市民所需要，如果非必要，柯所開的支票，蔣還要買單嗎？

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