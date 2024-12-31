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柯文哲可天天往返新竹探望柯爸？李國璋：全都要看北檢

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲二度交保後，昨天直奔新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，在醫院約停留半小時離開，柯文哲看似心情平靜，未受訪。圖／報系資料照
柯文哲二度交保後，昨天直奔新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，在醫院約停留半小時離開，柯文哲看似心情平靜，未受訪。圖／報系資料照

前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城及政治獻金案，北院裁定7000萬元交保，創政界被告金額最高，柯文哲二度交保後，也直奔新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，今天是否繼續回來探望？民眾黨新竹黨部主委李國璋回應，目前尚未收到消息。

柯文哲二度交保後，昨天直奔新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，在醫院約停留半小時離開，柯文哲看似心情平靜，未受訪。由於先前柯文哲受訪時表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。外界關心他是否會天天回新竹探望柯爸？

民眾黨新竹黨部主委李國璋回應，當然希望柯主席能夠有空天天回來探望柯爸，現在還是要看北檢第二次抗告的狀況，但目前看起來北檢非要致人於死地，且現在柯主席不論是司法上的準備，或是後續分配黨務，都會耗掉他很多時間。

李國璋說，柯爸現在狀況還算穩定，已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，能夠簡單溝通，目前尚未收到柯主席再度回來探望柯爸的消息。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，當然希望柯主席能夠有空天天回來探望柯爸，現在還是要看北檢第二次抗告的狀況，但目前看起來北檢非要致人於死地。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，當然希望柯主席能夠有空天天回來探望柯爸，現在還是要看北檢第二次抗告的狀況，但目前看起來北檢非要致人於死地。記者黃羿馨／攝影

京華城 柯文哲

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