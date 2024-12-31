柯文哲辭黨主席？邱臣遠：這是他對民眾黨的用心良苦

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，北院裁定7000萬元交保，創政界被告金額最高，柯文哲公開表達有意辭去民眾黨主席，不希望因政治迫害而影響黨務運作。新竹市代理市長邱臣遠感嘆：「這是他對民眾黨的用心良苦」。

台北地院日前傳喚柯文哲，柯向法官表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作；審判長江俊彥說，他審案沒有政治考量，不過柯是否辭黨主席的確為是否羈押的考量，如果後來柯未如庭中所述，仍有可能成為再羈押理由。柯文哲也公開表達有意辭去民眾黨主席，不希望因政治迫害而影響黨務運作。

對此邱臣遠今天受訪表示，柯主席是台灣民眾黨的黨主席，「也是我們的領袖」，對於柯主席在法院上面所談到的，不希望因為司法來影響黨務運作，這是他對民眾黨的用心良苦，對於相關黨務作業跟對外的發言，一切還是依照黨內相關的機制，尤其是以中央緊急應變小組的對外說法為主。

「往前需要黨內共識，柯文哲是我們的黨主席，也是我們的領袖」，對於交保看法，邱臣遠說，除了鉅額的保釋金之外，柯主席也積極配合法院，不管是回報機制，甚至法院提出的相關問題，他也都如實回應，希望司法單位能夠透過公平審理的方式還柯主席清白，他也支持柯主席捍衛自身權益跟清白。

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