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柯文哲7000萬元交保　宣明智：鼓勵民眾黨找出存在價值

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台北地檢署偵辦京華城等案，台北地院前天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，宣捷集團創辦人宣明智說，他鼓勵民眾黨能夠一邊忙，一邊找出自己的存在價值。記者王駿杰／攝影
台北地檢署偵辦京華城等案，台北地院前天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，宣捷集團創辦人宣明智說，他鼓勵民眾黨能夠一邊忙，一邊找出自己的存在價值。記者王駿杰／攝影

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地院前天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，宣捷集團創辦人宣明智今被問到如何看待民眾黨與柯文哲近期發生的事件，宣明智說，看起來官司攻防之間仍有非常多變化，他鼓勵民眾黨能夠一邊忙，一邊找出自己的存在價值，黨的理念如何與民眾結合，仍是大家共同期望的事。

至於柯文哲欲辭黨主席一事，宣明智說，柯文哲有自己的思維，柯這麼聰明，又在裡面（指羈押期間）思考這麼久，也是民眾黨的創始人，一定會有一個妥善的安排。

京華城 柯文哲

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