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律師挖財報質疑怎有3千萬借柯文哲？ 黃國昌回嗆：當綠側翼要有水準

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（右二）30日二度獲交保，在柯妻陳佩琪及立委黃國昌（左）等人陪同下，柯文哲交保獲釋步出北院。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）30日二度獲交保，在柯妻陳佩琪及立委黃國昌（左）等人陪同下，柯文哲交保獲釋步出北院。記者林俊良／攝影

前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城弊案、政治獻金案，29日台北地院裁定7000萬元交保，並戴電子腳鐐。對於第一次辦保的3000萬元保釋金來源，柯表示「是黃國昌借給我的」，律師林智群對此表示質疑，「黃國昌夫妻的財產申報根本沒有3000萬存款，可是卻能輕輕鬆鬆拿出來」。

林智群在臉書公開黃國昌的財產申報表，記載著黃妻高翔名下擁有新台幣125萬元，美金6000元、日幣50萬元，合計約新台幣153.9萬元。讓他自嘲：「本來以為黃國昌很窮，結果窮的是我自己」。

林智群表示，能拿出來借人的，應該是閒錢，酸「黃國昌家裡的閒錢還真多」，好奇他老家拆掉重建，難道都不用花錢嗎？同時他也貼出一篇媒體報導，內容是今年3月時黃國昌為籌募120萬元的責任募款額，開直播要支持者捐款給民眾黨，短短2小時就達標，還造成民眾黨網站當機，藉此嘲諷黃國昌，「自己有3000萬元，結果還要大家幫忙募款120萬元」。

林智群最後還點出，「如果3000萬元是岳父給的，具保人寫黃國昌或他太太，到時候黃國昌拿回來，有沒有還給岳父誰知道，沒金流、不知道時地，這樣就逃過贈與稅了，讚喔，黃國昌夫妻也多了一筆現金可以運用。」

根據「TVBS新聞網」報導，對於財產申報只有150多萬元，卻能拿出3000萬元借給柯文哲當保金，黃國昌回應：「我先前講過，感謝一群好朋友大家幫忙，記者還問我有出嗎？我說沒有」，並嗆林智群「連基本事實查核都做不到，還自稱律師，當綠營側翼還是要有水準」。

京華城 林智群 柯文哲 黃國昌

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