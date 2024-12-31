北檢否認布局逼柯文哲辭主席 黃國昌嗆傷司法信譽無自覺

民眾黨立法院黨團總召黃國昌稱，檢方要求民眾黨主席柯文哲「不辭職就羈押」，遭北檢發聲明駁斥。黃國昌今天說，檢察官直接把手伸進民眾黨、干預政黨活動，麻煩不要內行人講外行話，北檢傷害司法信譽，現在竟然毫無自覺，難道不會覺得丟人現眼。

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，黃國昌昨天在臉書發文指稱，檢方親自向國人示範，什麼叫做政治辦案，當庭用近乎脅迫的方式，要求民眾黨主席柯文哲「不辭職就羈押」。北檢透過聲明駁斥，某政黨人士批「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「布下不辭職就羈押的局」均屬不實誤導。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，台北地方法院召開第二次延押庭，台北地檢署布了一個很大的局，先是傳喚80多名民眾黨公職，然後再爭執柯文哲繼續擔任主席，可能會跟這些人有公務上的往來，難以確保是在談論公務或串證。

黃國昌說，自己當天聽了怒火中燒、怒不可抑，台北地檢署敢做敢當，檢方直接把手伸進民眾黨、干預政黨活動，麻煩不要內行人講外行話，繼續欺騙台灣社會，否則是把檢察官的臉全丟光，傷害司法信譽卻毫無自覺。

黃國昌指出，桃園市前市長鄭文燦才是真正貪汙收賄，有現金有金流有人證有物證，不是只有Excel表單，然而現在面對柯文哲的案子，既沒人證也沒物證更沒有金流，只有一張Excel表單，檢方不押人就誓不罷休，台北地檢署檢察長王俊力雙標至此，難怪就連基層檢察官都看不下去。

黃珊珊受訪時則說，台北地方法院的裁定很清楚，如果只是要位高權重的人，繼續羈押才能避免串證，顯示檢察官自認證據不足，司馬昭之心路人皆知，希望檢察官不是政治打手，拿出證據接受法院公開審理，「配合周刊自導自演的東西，我們一併公開審視。」

針對柯文哲二度獲得交保，台北地檢署研擬再次提出抗告，黃國昌表示，期待台灣高等法院看清楚，台北地檢署到底在幹嘛，「針對北檢濫行抗告，希望能夠做出公正裁決」，如果要再次提高交保金，資金調度當然會更困難，面對檢方的種種手段，民眾黨不僅不會屈服，反而會越來越團結、越來越強大。

黃國昌也說，民眾黨全黨上下一心，「柯文哲是我們的主席，好不容易出來了」，因此現在最重要的工作，就是確保其重獲的自由，不再被賴政府用暗黑手段繼續剝奪，此時此刻對於民眾黨而言，就屬這件事情最為重要，「柯文哲是我們的主席，全黨上下都是主席最堅強的後盾。」

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