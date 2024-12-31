美麗島民調／柯文哲不信任度衝破七成創新高

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案。「美麗島電子報」公布最新民調顯示，民眾對柯文哲的信任度為19.9％，不信任度為70.3％，未明確回答者為9.7％，不信任度創下新高。

經交叉分析顯示，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任多於不信任，為73.9％比18.6％，其它各族群民眾壓倒性不信任柯文哲，中立民眾則有19.3％信任柯、58.5％不信任。

民眾黨政黨支持度部分，調查結果顯示，有23.9％的民眾抱持好感，62.0％的民眾感到反感，14.0％未表態。經交叉比對分析，僅民眾黨支持者對民眾黨的好感度大於反感，為87.2％比10.3％，其餘族群民眾皆超過半數對民眾黨表示反感。

本次民調由美麗島電子報進行調查，調查對象為全國22縣市年滿20歲的民眾，調查時間為12月24日至12月26日，由訪員以電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功訪問1074人（住宅電話754人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。

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