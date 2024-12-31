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柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」慘遭蔡壁如戳破！赴星密會沈慶京 橘子ATM存鉅款

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐。記者余承翰／攝影

前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城及政治獻金案，北院裁定7000萬元交保，創政界被告金額最高，然而其隨行秘書「橘子」許芷瑜仍未到案。現在檢方又掌握，許ATM裡有一筆273萬極可能就是2022年柯文哲和沈慶京在新加坡密會的證據。

據鏡週刊報導指出，柯在2022年12月15日，即將卸任北市長前10天考察新加坡2天，貼身帳房許芷瑜也跟著出行，回來之後許便透過ATM（自動櫃員機）存款逾百萬，一直到她離開台灣遠走日本之前總共存了273萬。

這筆可疑的金流引起檢方注意，因為她潛逃出境至今都未使用信用卡，連帳戶資金也都沒動，或許是海外早有人接濟金援她，不然就是還有其他的錢可用。

此外，檢方從柯住處搜出的行動硬碟，裡頭也記載了「小沈1500」等政商名流的捐款，但柯卻向法官辯稱不清楚是從哪裡搜到的，檔案也不是他做的。

然而當法官又追問硬碟裡的工作簿檔案有作者署名「WEN」是不是他本人？柯卻鬼打牆回說「網路上常下載拷貝檔案，檔案有各種稱號，不是每個都我的，但硬碟應該是我的沒錯，我們家裡的人沒在用這個硬碟」。

值得注意的是，雖然柯否認檔案「WEN」就是他，不過蔡壁如日前作證時表示，柯在台大醫院擔任外科加護病房主任時，編輯檔案署名後來的確將「ko」改為「WEN」。而該硬碟除了有索賄紀錄、與蔡壁如的對話，還有柯的家庭與個人生活照。

京華城 柯文哲

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