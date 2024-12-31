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藍白批檢干預在野黨務運作
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院前天重開羈押庭時，檢方在庭上一席話「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」引發關注。除了民眾黨立院黨團總召黃國昌批評檢方政治辦案，國民黨立委賴士葆也批，北檢赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作。
賴士葆表示，北檢暗示柯文哲要辭掉主席不然就羈押，這是赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作，實不足取；法界人士質疑北檢沒提出柯收賄一千五百萬元的鐵證就起訴，甚至還干預民眾黨內部的運作，實在丟臉。
國民黨立委李彥秀表示，過去四個月就是「沒有柯文哲的民眾黨」，兩黨在立院分進合擊，以最近通過的四法為例，公職人員選舉罷免法通過國民黨版本、憲法訴訟法通過民眾黨版本，財劃法民眾黨退席沒有參加表決，公益揭弊者保護法對民眾黨而言更是重中之重。
李彥秀強調，兩黨建立很好的合作默契，既能監督執政黨，也不失各自政黨的主體性，不論柯文哲是否續任民眾黨主席，對於國民黨與民眾黨在立法院的合作並不會有任何影響。
民進黨立委郭國文則認為，檢察官的懷疑很合理，畢竟柯文哲若有黨主席職務，免不了會與黨工接觸，但整起事件中有很多民眾黨工涉入，這是從司法角度思考是否會造成串證、串供的可能性，純粹是司法人的提問。
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