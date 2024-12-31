審判長：柯文哲不辭黨主席 可能成再押理由

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴移審，獲裁定三千萬元交保，檢方提抗告獲發回重裁，柯加保為七千萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，昨中午前再湊得不足的四千萬元保釋金，由柯妻陳佩琪主導辦保後，柯第二度獲釋。

台北地院前天傳喚柯文哲，柯向法官表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作；審判長江俊彥說，他審案沒有政治考量，不過柯是否辭黨主席的確是是否羈押的考量，如果後來柯未如庭中所述，仍有可能成為再羈押理由。

柯文哲昨下午在民眾黨立委黃國昌、陳佩琪、黨工陪同下離開法院留置室，步出法院時露出一抹笑容，沒發表談論；台北地檢署表示「本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告」。

立委張啓楷說，保釋金是陳佩琪解約定存加上黨團人員群策群力而來，過去政治人物交保金最高五千萬元，法官對柯裁定七千萬元已創紀錄，柯為了探視父親願意上腳鐐，同樣犯罪的台鹽公司前董事長陳啓昱卻一毛錢都不用繳。

陳佩琪幫柯文哲在法院領取繳費單，隨即前往台灣銀行分行繳納保金，返回法院辦理柯交保，柯由法院人員幫忙配戴電子腳鐐。

威京集團主席沈慶京前天深夜獲裁定四千萬元提高為一億元保金，漏夜籌款，四人中最早完成辦保，沈離開法院坐著輪椅，拱手作揖未發一語。

台北市議員應曉薇先前交保時，激動大喊「我沒有貪汙」，昨她穿著長牛仔褲遮住電子腳鐐離開法院，面帶微笑。

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