與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

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聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴並求刑28年6個月，總統府資政謝長廷前天在臉書稱起訴「證據薄弱」、「輿論審判」，與綠營主流意見不同惹議。謝長廷今天再發文強調，起訴必須有明確證據，批評他的人應先證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯，而不是謾罵他替壞人開脫，這是莫須有的抹黑。

謝長廷今天在臉書寫到，「我昨天的貼文，聽說被罵翻了」。他說，他對類似謾罵並不陌生，為了維護基本人權，他曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護：例如40多年前的美麗島事件，大家都很熟悉；又如29年前的宋七力事件，被稱為世紀大騙案，經過13年訟累，起訴書的證據一一被推翻，最後宋七力和幹部統統判無罪；26年前張素貞（陳進興太太）案，最後殺人的證據不成立，改判9個月的幫助脫逃罪。

他說，每次都頂著謾駡，這是他的一貫信念—起訴必須有明確的證據。其實，這次他並沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書「證據薄弱」。他強調，批評他的人應該證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合𨗴輯，「而不謾罵駡我替壞人開脫，這是莫須有的抹黑」。

總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷晚間再度針對柯文哲案在臉書發文。圖／取自謝長廷臉書

京華城 柯文哲 謝長廷

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