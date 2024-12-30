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柯文哲抵達台大分院新竹醫院「心情平靜」 探望完柯爸將返回住處

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
柯文哲（中）與妻子陳佩琪於傍晚6點10分抵達台大分院新竹醫院。記者王駿杰/攝影
柯文哲（中）與妻子陳佩琪於傍晚6點10分抵達台大分院新竹醫院。記者王駿杰/攝影

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地院昨裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，柯的妻子陳佩琪今天辦保完成，兩人微笑步出法院，隨即驅車前往新竹探望父親柯承發，夫妻於傍晚6點10分抵達台大分院新竹醫院，約停留半小時離開，柯文哲看似心情平靜，未受訪。

今天現場有聚集幾名民眾小草，待柯文哲抵達進入醫院後就送上平安符給予打氣，柯文哲則在民眾黨新竹市議員李國璋、陪同下停下腳步表示感謝。據悉，這是柯文哲今天最後一個行程，預計探望完柯爸後就會返回台北住處。

李國璋說，柯爸的狀況還可以，與之前柯文哲來探望時差不多，認得出柯文哲，這次柯文哲情緒較平靜與柯爸互動。

竹市府民政處長施淑婷今天下班也到場關心柯文哲一家，她說，希望大家可以給予柯家人相處的時間與空間，盡量不要打擾。

台北地檢署偵辦京華城案，上周起訴並移審柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服，就前4人提出抗告，台灣高等法院昨天撤銷原裁定發回更裁，北院裁定柯文哲以7000萬元交保，必須電子監控。

柯文哲（中）與妻子陳佩琪於傍晚6點10分抵達台大分院新竹醫院。記者王駿杰/攝影
柯文哲（中）與妻子陳佩琪於傍晚6點10分抵達台大分院新竹醫院。記者王駿杰/攝影

京華城 柯文哲 民眾黨 行程

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