李文宗2千萬交保 被問「檢方抗告擔心嗎？」點頭後離開
柯文哲前台北市長辦公室主任、高中同學、時任北捷董事長李文宗，被檢方認為是柯「大帳房」，與柯涉犯貪汙收賄、公益侵占6234萬餘元政治獻金等罪。台北地方法院更裁2千萬元交保，李文宗妻子拖著裝錢的行李箱抵達法院辦保，稍早，李文宗沒還交保回家，北檢已表示將再提抗告。李文宗離開時被問，「檢方提抗告會擔心嗎？」，他點頭後上車離去。
李文宗今晚5時許交保，在妻子陪同下交保離開北院，媒體問他「檢方提抗告會擔心嗎？」，他點頭後，緊握妻子的手上車離去。
台北地方法院裁定李文宗除偵查中交保2百萬元，加保800萬元，北檢抗告後高院發回更裁，北院昨更裁李文宗具保2千萬元，從今年12月30日起限制出境、出海8月，接受科技設備監控，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人。
李文宗昨在法庭上否認犯行，柯文哲隨行秘書許芷瑜部分，「都是柯文哲指示我，我都聽老闆的，對話紀錄可見我跟許芷瑜幾乎無溝通」。李文宗表示，今年8月作證後就和胞妹李文娟等人斷聯，手機被查扣後沒有其他人的聯繫方式，他公務員收入少，也早被民眾黨切割，加保8百萬中和朋友借款3百萬，目前只剩下一處不動產，恐短期無力交出高額保金。
李文宗被檢方認為是柯「大帳房」，與柯涉犯貪汙收賄、公益侵占政治獻金6234萬餘元、挪用眾望基金會款項827萬餘元，支付競總員工薪資涉背信。
檢方起訴，李文宗任職台北捷運公司董事長時，涉與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名，收受沈慶京不法賄賂，又以木可公司名意，侵占數千萬政治獻金，積極指示李文娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，涉犯貪汙違背職務收賄罪具體求刑10年，涉犯公益侵占政治獻金罪求刑5年、涉犯對眾望基金會背信罪則求刑2年4月，共17年4月。
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