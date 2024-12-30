柯文哲重獲自由返家更衣半小時 驅車趕往新竹探視父親

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地方法院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，柯的妻子陳佩琪今天辦保完成，兩人微笑步出法院；不過，柯僅返回住家約半小時更換衣物，隨即驅車前往新竹探望父親柯承發。

台北地檢署偵辦京華城案，上周起訴並移審柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服，就前4人提出抗告，台灣高等法院昨天撤銷原裁定發回更裁，北院裁定柯文哲以7000萬元交保，必須電子監控。

陳佩琪今天下午抵達台北地院，轉往附近的銀行繳納保金，北院也派員對柯文哲加裝電子腳鐐，兩人完成具保手續後，多位民眾黨員陪同微笑步出法院，兩人全程都未發一語，伴隨場外「小草」的吶喊聲援，快步乘車離去。

柯文哲與陳佩琪的座車返家後，面對媒體詢問，是否覺得交保金太多、戴電子腳鐐很羞辱等問題，柯文哲皆未回應，隨即進入家門。

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