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柯文哲7千萬交保佩戴電子腳鐐回家 北檢：收法院裁定書將提抗告
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭台北地檢署依貪汙收賄等四大罪嫌起訴，台北地方法院今更裁，柯文哲7千萬元交保，稍早柯文哲才在陳佩琪陪同下交保，佩戴電子腳鐐交保回家。台北地檢署今下午5時許指出，本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告。
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