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交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

交保回家換裝後 柯文哲與太太陳佩琪前往新竹看柯爸

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中左）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；下午交保回家後，隨即與太太陳佩琪（中右）前往新竹看柯爸。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（中左）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；下午交保回家後，隨即與太太陳佩琪（中右）前往新竹看柯爸。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方昨天提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保金額提高為7000萬元，經過一上午籌款繳款後，下午交保回家，經過短暫整理服裝儀容後，隨即與太太陳佩琪前往新竹看柯爸。

京華城 柯文哲 陳佩琪

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