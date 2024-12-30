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傳民眾黨公職用折扣碼抽佣 林右昌驚：藍綠從未有過

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／中午來開匯提供
民進黨秘書長林右昌。圖／中午來開匯提供

台北地檢署偵辦京華城弊案，民眾黨被爆出透過網紅帶貨，再以折扣碼發放KP小物，部分黨公職還能抽佣分潤。民進黨秘書長林右昌指出，無論民進黨、國民黨，過去販售競選小物都從未有過這種事，與過去慣例完全不同。

「CNEWS匯流新聞網」政論節目「中午來開匯」今天中午播出林右昌專訪內容，會中提及政黨基金會爭議、國會暴力行為及民進黨的立場，並嚴詞批評國民黨近期的修法亂象和暴力行為。

針對民眾黨秘書長周榆修質疑，民進黨新境界文教基金會與民眾黨基金會有何不同？林右昌指出，兩者性質完全不同，新境界文教基金會是民進黨中常會正式議決通過，民進黨捐助成立的智庫，主要為民進黨提供選舉白皮書、選舉、議題研究等功能，屬於民進黨的附屬組織。

林右昌表示，民眾黨基金會是一般人捐助的民間基金會，目的是用於台北市的社會福利與相關照顧，但媒體報導顯示，這些資金疑似被挪用至黨務支出或競選經費，包括支付黨工薪水，與新境界的使用方向完全不同，兩者性質完全不同，「別把民進黨硬扯進去，不要混為一談」。

對於民眾黨公職在競選期間販售小物涉及抽佣，甚至有人公開宣稱是「勞務報酬」的爭議，林右昌驚訝表示，從來沒聽過有黨公職抽佣分潤的情況，不管是民進黨還是國民黨，販售競選小物都從未有過這種事，與過去慣例完全不同。

京華城 柯文哲

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