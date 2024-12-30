柯文哲7000萬元交保 面露笑容向支持者揮手

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，他下午在妻子陳佩琪等人陪同下離開台北地院，面露笑容的向媒體與支持者揮手致意，有支持者看到他出來後也開心地相擁而泣。 民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，支持者看到他出來後開心地相擁而泣。記者余承翰／攝影 民眾黨主席柯文哲（右）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，他下午搭車離開台北地院時向支持者揮手致意。記者余承翰／攝影 民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，支持者在台北地院外替他加油打氣。記者余承翰／攝影 民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，他下午在妻子陳佩琪（右二）等人陪同下離開台北地院時面露笑容。記者余承翰／攝影

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