柯文哲交保 陳佩琪陪同回家

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元。

陳佩琪今下午1時許抵達台北地院，在民眾黨黃國昌等黨團人員陪同下，領取繳費單，在立委黃國昌等人陪同下，抵達台北地方法院領取繳費單後，前往台灣銀行繳錢，領了台支本票後，再回北院辦保，柯戴上電子腳鐐後交保獲釋。柯文哲在太太陳佩琪陪同下回家。

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