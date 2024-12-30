影／有人要捐五百萬、有人要入黨 張雪如：小草急喊「快把阿伯帶回來」

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案遭起訴，昨天深夜台北地方法院裁定提高交保金到7千萬元，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，今天電話被打爆，還有支持者說要借給黨部五百萬元「趕快去將阿伯帶回來」；無黨籍縣議員吳錦潭也表態要用加入民眾黨來溫暖柯文哲，為民眾黨加油打氣。

張雪如說，今天電話已被小草打爆，很多人都來電表示要捐款營救阿伯，甚至有二名企業界人士說要借500萬元給黨部，幫忙湊錢將阿伯保出來，但捐款不能做為柯文哲交保金，所以都一一婉拒，替阿伯感謝大家的情義相挺。

而民眾黨將於明年1月19日舉行中央委員暨中央評議委員選舉，近日民眾黨中央委員江和樹指彰化縣議長謝典林介入民眾黨選舉，要幫蔡壁如競逐民眾黨黨主席，謝典林還發出聲明表示「我幫蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，民眾黨才不會泡沫化，也為下一次藍白合能夠成功打下堅實基礎」。

在謝典林的策動下，彰化縣議員吳錦潭也公開表示他要加入民眾黨，在此時來溫暖柯文哲，為民眾黨加油打氣，不過他是直接透過中央黨部表示要入黨，並未和地方黨部接洽。

張雪如說，吳錦潭議員並未和她接洽過，是從媒體消息才知吳要加入民眾黨，但先前也有無黨籍議員陳銌銌和陳重嘉加入，因此在議會能成立黨團，卻也在一個月內「團滅」，現在二位議員均已退黨，已有前車之鑑，她希望入黨的都是想要長期併肩作戰的夥伴。

張雪如說，民眾黨歡迎相信柯文哲清白的有志青年加入，歡迎相信民眾黨可以改變未來的人加入。而在非選戰時期任何動作，不見得有利於未來的藍白合作。 無黨籍縣議員吳錦潭表態要用加入民眾黨來溫暖柯文哲，為民眾黨加油打氣。圖／民眾提供

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