柯文哲繳齊交保金微笑離開北院 小草喊「加油」

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人中午過後湊得另外4000萬元保釋金。下午快接近4點時在柯妻陳佩琪及立委黃國昌等人陪同下，柯文哲交保獲釋步出北院。

柯文哲一路保持笑臉，妻子陳佩琪時而勾手緊跟在後，走到座車前一小段路，幾名柯粉、小草沿路大喊加油口號、戒護法警不敢大意，現場秩序一度混亂。 民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人中午過後湊得另外4000萬元保釋金。下午快接近4點時在柯妻陳佩琪及立委黃國昌等人陪同下，柯文哲交保獲釋步出北院。記者林俊良／攝影 完成交保的民眾黨主席柯文哲在柯妻陳佩琪及立委等人陪同下步出北院。柯文哲一路保持笑臉，妻子陳佩琪時而勾手緊跟在後，走到座車前一小段路，幾名柯粉、小草延路大喊加油口號、戒護法警不敢大意，現場秩序一度混亂。記者林俊良／攝影 民眾黨主席柯文哲下午快接近4點時在柯妻陳佩琪及立委黃國昌等人陪同下，柯文哲交保獲釋步出北院。記者林俊良／攝影 柯文哲走到座車前一小段路，幾名柯粉、小草延路大喊加油號號、戒護法警不敢大意，現場秩序一度混亂。記者林俊良／攝影

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