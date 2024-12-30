黃國昌稱「賴清德要消滅民眾黨」 王定宇反酸：收捐款也是被賴逼迫？
民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城案、收取政治獻金，台北地方法院27日裁定柯3000萬交保，但昨（29）日合議庭再次裁定柯文哲交保改為7000萬元，且需要戴上電子腳鐐，除了日常家庭生活跟工作所需外，不得接觸同案被告、證人。不過民眾黨黃國昌表示，「這件案子從頭到尾就是：賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。對此，民進黨立委王定宇則酸，「柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴清德安排的囉？」
台北地方法院昨日下午重新開羈押庭，針對柯文哲等4名捲入京華城弊案的被告重審，4人皆提高交保金額，柯文哲以7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，4人都需要戴上電子腳鐐。黃國昌受訪時，質疑北檢檢察長王俊力，「是你這樣教檢察官辦案的？北檢就是要羈押到柯文哲出不來，此案從來不是針對柯文哲，從頭到尾就是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」，黃國昌重申，「我們絕對不會屈服」。
不過此言一出，王定宇在臉書回嗆，「所以柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴清德安排的囉？柯文哲收沈慶京人頭捐款210萬，感謝560容積率，是賴清德逼迫的囉？柯文哲的硬碟資料裡，輸入1500小沈，是賴清德輸入的囉？國民黨台北黃復興黨部主委、郝龍斌兵役處長、威京集團朱亞虎全盤托出成為污點證人，是賴清德介紹給柯沈認識的囉？去地檢署告發的中國國民黨市議員鍾小平、游淑慧，都是賴清德派來的囉？」
柯文哲妻子陳佩琪在今（30）日下午1時38分現身北院，繳納完保證金後，北院派員對柯文哲裝上電子腳鐐等電子監控設備，並完成限制出境、出海程序後，柯文哲離開法院。
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