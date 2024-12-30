快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

黃國昌稱「賴清德要消滅民眾黨」 王定宇反酸：收捐款也是被賴逼迫？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨立委黃國昌認為「柯文哲案子是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。記者翁至成／攝影
民眾黨立委黃國昌認為「柯文哲案子是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。記者翁至成／攝影

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城案、收取政治獻金，台北地方法院27日裁定柯3000萬交保，但昨（29）日合議庭再次裁定柯文哲交保改為7000萬元，且需要戴上電子腳鐐，除了日常家庭生活跟工作所需外，不得接觸同案被告、證人。不過民眾黨黃國昌表示，「這件案子從頭到尾就是：賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。對此，民進黨立委王定宇則酸，「柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴清德安排的囉？」

台北地方法院昨日下午重新開羈押庭，針對柯文哲等4名捲入京華城弊案的被告重審，4人皆提高交保金額，柯文哲以7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，4人都需要戴上電子腳鐐。黃國昌受訪時，質疑北檢檢察長王俊力，「是你這樣教檢察官辦案的？北檢就是要羈押到柯文哲出不來，此案從來不是針對柯文哲，從頭到尾就是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」，黃國昌重申，「我們絕對不會屈服」。

不過此言一出，王定宇在臉書回嗆，「所以柯文哲跟沈慶京見面17次，是賴清德安排的囉？柯文哲收沈慶京人頭捐款210萬，感謝560容積率，是賴清德逼迫的囉？柯文哲的硬碟資料裡，輸入1500小沈，是賴清德輸入的囉？國民黨台北黃復興黨部主委、郝龍斌兵役處長、威京集團朱亞虎全盤托出成為污點證人，是賴清德介紹給柯沈認識的囉？去地檢署告發的中國國民黨市議員鍾小平、游淑慧，都是賴清德派來的囉？」

柯文哲妻子陳佩琪在今（30）日下午1時38分現身北院，繳納完保證金後，北院派員對柯文哲裝上電子腳鐐等電子監控設備，並完成限制出境、出海程序後，柯文哲離開法院。

京華城 柯文哲 王定宇 黃國昌

延伸閱讀

有沒有外遇？先生出門「1舉動」她起疑 過來人：相信第六感

年逾30堂妹擇偶條件「不能比前任差」 兄弟傻眼：月老都頭痛

老被女友「潑冷水」…他嘆價值觀差太多：後悔沒早點聽媽媽的

領低薪水不用認真？他嘆錢少事還雜 老鳥：心態很重要

相關新聞

柯文哲7千萬交保佩戴電子腳鐐回家 北檢：收法院裁定書將提抗告

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭台北地檢署依貪汙收賄等四大罪嫌起訴，台北地方法院今更裁，柯文哲7千萬元交保，稍早柯...

傳民眾黨公職用折扣碼抽佣 林右昌驚：藍綠從未有過

台北地檢署偵辦京華城弊案，民眾黨被爆出透過網紅帶貨，再以折扣碼發放KP小物，部分黨公職還能抽佣分潤。民進黨秘書長林右昌指...

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

柯文哲重獲自由返家更衣半小時 驅車趕往新竹探視父親

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地方法院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，柯的妻子陳佩琪今天辦保完成，兩人微笑步出...

影／籌足交保金柯文哲微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000...

黃國昌轟北檢淪賴清德鷹犬 高嘉瑜指柯文哲是咎由自取

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴；立委黃國昌批北檢設柯不辭黨魁就羈押的局，替總統賴清德除政敵，斥北檢成賴清德鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。