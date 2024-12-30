黃國昌轟北檢淪賴清德鷹犬 高嘉瑜指柯文哲是咎由自取

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴；立委黃國昌批北檢設柯不辭黨魁就羈押的局，替總統賴清德除政敵，斥北檢成賴清德鷹犬。前立委高嘉瑜批黃本末倒置，這是柯文哲咎由自取；顏若芳也反擊難道鍾小平、游淑慧及朱亞虎都是賴清德派的？

對於白營稱北檢堅持羈押，目的是為了逼柯文哲辭黨主席？顏若芳說，這種連結有點其怪，質疑柯文哲請辭與否，與京華城案有什麼關係？主持人高嘉瑜也表示，民眾黨對北檢的質疑是本末倒置，柯文哲是拚交保才提出要請辭黨主席，並不是北檢希望柯請辭黨主席，柯可以不請辭、帶電子腳鐐，「那你就回去關啊。」

顏若芳今天接受高嘉瑜主持的網路節目「新聞！給問嗎？」專訪，顏若芳說，柯文哲被裁定7000萬元交保、並加戴電子腳鐐後，民眾黨支持者們（小草）正處於崩潰邊緣，認為柯文哲被檢察官限制人身自由，但民眾黨立委黃珊珊有說過，柯文哲是「自願」帶電子腳鐐，然而有些小草甚至在網路上肉搜7位承辦柯案的檢察官，亦或是有揚言要在北檢門前做出一些過激行為，這些行為都太不理性，希望這些行為不要發生。

另外，針對黃國昌稱檢察官是「賴清德辦案」；顏若芳反問，難道國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧以及國民黨前黃復興黨部主委朱亞虎，都是民進黨籍總統賴清德派去的？高嘉瑜也說，京華城案與政獻案爭議都是柯文哲自己引爆的，與民進黨無關。

高嘉瑜也指出，民進黨在這件事情很無辜，都是柯文哲自己「咎由自取」、自己「做得來(台語)」。自北市議員陳重文爆發台智光案之後，是柯文哲先稱，這是國民黨籍前台北市長郝龍斌任內的事情，郝龍斌才反嗆柯「那你的京華城呢？」隨後郝龍斌子弟兵游淑慧就召開北市議會京華城案調查小組來針對柯文哲，並將調查報告移送北檢。

高嘉瑜指出，政治獻金案也是因為柯文哲選後向監察院申報選務支出與實際情況落差，才引來選前承攬柯選辦相關活動的尼奧創意行銷負責人戴利玲出來開記者會，解釋自己沒賺到錢、也沒有開立500萬的票據，卻被柯虛報了500萬的款項，檢方才開始追查柯文哲的政治獻金。

顏若芳還指出，有小草質疑，柯文哲不被續押，是因檢察官證據薄弱，但實際上是因為調查已告一段落，加上柯文哲在檢調上門搜查當天銷毀簡訊、紙條，載有重要資料、紀錄的硬碟卻「捨不得丟」，且關鍵涉案人、柯個貼身祕書「橘子」許芷瑜仍滯外未歸，種種事證才讓法官認為柯罪嫌非常重大，裁定柯文哲交保金從3000萬變成7000萬，而非小草認為的事證薄弱。

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