【重磅快評】柯主席辭不辭 三套劇本各懷鬼胎

民眾黨主席柯文哲被求處28.5年重刑，司法重擊民眾黨，辭不辭黨主席牽動政局走向，「三套劇本」浮上檯面，背後各懷鬼胎。

第一套劇本：「主動辭主席」。柯文哲遭羈押禁見時，台北地院搶先宣布，柯聲請解除通信禁令，並擬具民眾黨主席辭職聲明欲交付給民眾黨秘書長周榆修，北院審酌內容後，認定不影響檢方偵查作為等理由，裁定准許交付；北院聲明也引用民眾黨黨章，表示柯請辭聲明交付民眾黨，即生辭職的法律效力。

北院越俎代庖，直接跳過政黨自主，搶先宣告柯文哲請辭生效，引發民眾黨強烈反彈，抨擊北院竟敢指導黨務，相關章程應由黨團開會處理，並非由法官宣告辭職生效；此外，柯文哲是否涉貪、收賄還要等三審定讞，北院未審先判，直接翻頁，被在野黨質疑司法介入政治，未免操之過急。

第二套劇本：「被迫辭主席」。立院民眾黨團總召黃國昌今天爆料，北院昨天裁定柯文哲7000萬交保，北檢只給柯文哲兩條路「不是羈押、就是辭職」，近幾個月大動作傳喚、放話媒體，就是為了這樣的布局；為了肅清政敵、維護自身政治權力，賴清德總統直接把手伸進司法，以威逼脅迫方式，破壞台灣民主憲政體制，民眾黨絕對不會屈服。

黃國昌指控何其嚴重，直指總統追殺政敵，操縱司法逼迫柯文哲辭黨主席，無疑是要把民眾黨滅黨，比當年國民黨的黨國一體有過之而無不及。柯文哲被羈押期間，黨內即不斷傳出「拱黃」聲浪，希望由黃國昌代理黨魁，為了搶救阿北、民眾黨，黃國昌不只籌措千萬交保金，未來任何角色都將當仁不讓，卻可能激化白營內訌。

第三套劇本：「不准辭主席」。北院宣告柯文哲請辭生效時，民眾黨緊急應變小組就以拖待變，強調未收到柯文哲請辭信，也不准請辭，「民眾黨主席就是柯文哲」，極力避免群龍無首被黃國昌「割韭菜」；民眾黨前立委蔡壁如也一度傳出有意參選黨主席，在在顯示民眾黨權力真空時，各方虎視眈眈、摩拳擦掌。

民眾黨立委林國成今天更把話說明白，柯文哲沒有「欽點」黃國昌，只是先請對方來幫忙，並非所謂的代理主席，黨有黨的規矩。民眾黨立委吳春城也說，柯文哲沒有要黃國昌代理，只是先請託幫忙處理黨務，依照民眾黨的程序，如果主席請辭職務，需要透過黨員直選，沒有指定的問題，經過多數中央委員交換意見，大家一致認為還要再進一步討論。

演變至今，一個柯文哲請辭與否，出現三套下台劇本。「主動辭主席」是為了讓柯提早下台、「被迫辭主席」是讓柯下台有了正當性、「不准辭主席」是防止有心人士竄位。

民眾黨有識之士都心知肚明，政壇不可能再出現「第二個柯文哲」，不論司法未來是否能還柯清白，民眾黨都將進入「後柯文哲時期」、甚至是「無柯文哲時期」，此刻正是民眾黨危急存亡之秋，三套劇本雖已寫好，但每個主角寫得都不一樣，結局也各有巧妙。

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