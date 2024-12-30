快訊

長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

柯文哲7000萬元交保 創政界被告金額最高

中央社／ 台北30日電
北院29日裁定前台北市長柯文哲（中白外套者）以新台幣7000萬元交保、須電子監控。柯文哲妻子陳佩琪（格紋洋裝者）30日完成具保手續後，下午在民眾黨員陪同下步出法院，並與一旁守候的支持者擊掌致意。中央社
北院29日裁定前台北市長柯文哲（中白外套者）以新台幣7000萬元交保、須電子監控。柯文哲妻子陳佩琪（格紋洋裝者）30日完成具保手續後，下午在民眾黨員陪同下步出法院，並與一旁守候的支持者擊掌致意。中央社

北院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，創政界被告金額最高。前國民黨投管會主委劉泰英涉新瑞都等案遭訴，北院裁定6000萬元交保，原是政界交保金額最高，改排名第二。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依貪污等罪起訴柯文哲等11人，全案移審後，北院原裁定柯文哲3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗1000萬元交保。

北檢對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇4人交保裁定提抗告。台灣高等法院撤銷原裁定，發回更裁。北院更裁裁定柯文哲加保到7000萬元，沈慶京加保到1億元、應曉薇加保到3000萬元、李文宗加保到2000萬元。

法界人士指出，當被告有羈押原因但無羈押之必要時，法官會以交保當作替代羈押的手段，要求被告提供相當擔保，保證日後能隨時到庭。過去商界人士涉及刑案，多有交保金額逾億元的案例，例如遠雄集團創辦人趙藤雄涉及弊案，遭法院裁定5億5000萬元的天價，為目前單一個案交保金最高的商界人士。

另外，國寶集團總裁朱國榮涉嫌違反證券交易法案，北院於民國105年裁定4億元交保；前永豐金董事長何壽川涉永豐金案，同樣也被諭令4億元交保；東森集團總裁王令麟涉及力霸東森案，97年間被裁定3億5000萬元交保。

政界人士方面，北檢偵辦新瑞都等案，92年間起訴劉泰英、求刑16年，並將羈押4個月的劉泰英移審台北地方法院，北院裁定6000萬元交保，當時創下政治人物交保金的紀錄。

行政院前秘書長林益世被控在立法委員任內，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥新台幣6300萬元，檢方依貪污等罪起訴林益世。在押的林益世移審北院後，北院裁定5000萬元交保。

此外，前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，被桃園地檢署依貪污治罪條例等罪起訴，全案移審桃園地方法院後，法院裁定鄭文燦2800萬元交保。

京華城 劉泰英 應曉薇 林益世 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

柯文哲加保4000萬元 民眾黨立委：陳佩琪與柯家自籌

柯文哲7000萬交保有約束力？ 律師指1點稱：有變數

應曉薇3千萬交保面帶微笑離去 長牛仔褲遮蓋電子腳鐐

影／湊得4千萬元保釋金 陳佩琪抵達北院領繳費單 替柯文哲辦保

相關新聞

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

柯文哲抵達台大分院新竹醫院「心情平靜」 探望完柯爸將返回住處

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地院昨裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，柯的妻子陳佩琪今天辦保完成...

台北地院裁定出爐 說明柯文哲不予羈押理由

台北地院今天公布裁定的9項理由，說明前台北巿長、民眾黨主席柯文哲，雖有串證、逃亡之虞，但現階段以高額具保、電子監控、境管...

李文宗2千萬交保 被問「檢方抗告擔心嗎？」點頭後離開

柯文哲前台北市長辦公室主任、高中同學、時任北捷董事長李文宗，被檢方認為是柯「大帳房」，與柯涉犯貪汙收賄、公益侵占6234...

柯文哲重獲自由返家更衣半小時 驅車趕往新竹探視父親

台北地檢署偵辦京華城等案，台北地方法院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，柯的妻子陳佩琪今天辦保完成，兩人微笑步出...

柯文哲7千萬交保微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3千萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7千萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4千萬元保釋金。今下午3時許，柯文哲具保手續完備，戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下，由黃國昌領隊與民眾黨團人員、律師們離開台北地方法院，柯文哲「微笑」面對，走出法院外小草等候應援，柯文哲不發一語離去。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。