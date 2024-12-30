柯文哲7000萬元交保 創政界被告金額最高

北院昨天裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，創政界被告金額最高。前國民黨投管會主委劉泰英涉新瑞都等案遭訴，北院裁定6000萬元交保，原是政界交保金額最高，改排名第二。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依貪污等罪起訴柯文哲等11人，全案移審後，北院原裁定柯文哲3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗1000萬元交保。

北檢對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇4人交保裁定提抗告。台灣高等法院撤銷原裁定，發回更裁。北院更裁裁定柯文哲加保到7000萬元，沈慶京加保到1億元、應曉薇加保到3000萬元、李文宗加保到2000萬元。

法界人士指出，當被告有羈押原因但無羈押之必要時，法官會以交保當作替代羈押的手段，要求被告提供相當擔保，保證日後能隨時到庭。過去商界人士涉及刑案，多有交保金額逾億元的案例，例如遠雄集團創辦人趙藤雄涉及弊案，遭法院裁定5億5000萬元的天價，為目前單一個案交保金最高的商界人士。

另外，國寶集團總裁朱國榮涉嫌違反證券交易法案，北院於民國105年裁定4億元交保；前永豐金董事長何壽川涉永豐金案，同樣也被諭令4億元交保；東森集團總裁王令麟涉及力霸東森案，97年間被裁定3億5000萬元交保。

政界人士方面，北檢偵辦新瑞都等案，92年間起訴劉泰英、求刑16年，並將羈押4個月的劉泰英移審台北地方法院，北院裁定6000萬元交保，當時創下政治人物交保金的紀錄。

行政院前秘書長林益世被控在立法委員任內，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥新台幣6300萬元，檢方依貪污等罪起訴林益世。在押的林益世移審北院後，北院裁定5000萬元交保。

此外，前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，被桃園地檢署依貪污治罪條例等罪起訴，全案移審桃園地方法院後，法院裁定鄭文燦2800萬元交保。

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