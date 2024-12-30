影／籌足交保金柯文哲微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金。今下午3時許，柯文哲具保手續完備，在立委黃國昌領隊，柯妻陳佩琪陪同下，柯文哲「微笑」走出台北地方法院，回家跨年。

柯文哲今天下午3時許已7千萬元交保，戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下，由黃國昌領隊與民眾黨團人員、律師們離開台北地方法院，柯文哲「微笑」面對，走出法院外小草等候應援，柯文哲不發一語離去。

民眾黨立委張啟楷稍早在法院說明籌款來源，表示是陳佩琪申請解凍一部分款項及解約定存，外加黨團人員群策群力所籌得。張說，過去政治人物的交保金最高是5000萬元，法官對柯文哲裁定以7000萬元交保，創下紀錄，柯文哲為了探視父親，願意上腳鐐，而同樣犯罪的台鹽公司前董事長陳啓昱卻一毛錢都不必繳，還可以逛夜市。

台北地院昨天傳喚柯文哲出庭，柯否認犯罪，表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作，黨務請民眾黨立委黃國昌幫忙，需要時間交接，如果現在人就跑了，那麼明天「小草」就都去退黨等。

合議庭下達科技監控設備控命令書，命柯文哲完成具保後須執行配戴電子腳鐐並發放「個案手機」，每天晚上8點至10點拍照與監控中心聯繫，監控期間不能靠近海岸、機場。

裁定說，柯文哲准予7000萬元保證金具保，限制住居，自2024年12月30日起限制出境、出海8月，除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸被告、證人之行為，如未能在今天下午5時前具保，應予羈押。 民眾黨主席柯文哲在家人湊得4000萬元保釋金，在下午3時許，由陳佩琪陪同「微笑」走出台北地方法院，回家跨年。記者林俊良／攝影

柯文哲今午3時許已7千萬元交保，戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下，由黃國昌領隊與民眾黨團人員、律師們離開台北地方法院。圖／記者蕭雅娟 攝影

柯文哲今午3時許已7千萬元交保，戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下，由黃國昌領隊與民眾黨團人員、律師們離開台北地方法院。圖／記者蕭雅娟 攝影

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